Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
Левкину было 57 лет. По данным источника телеканала, мужчина скончался в больнице, куда его накануне доставили с подозрением на пневмонию.
Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на жену артиста.
Левкину было 57 лет. По данным источника телеканала, 15 ноября артиста госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день его перевели в реанимацию с основным заболеванием — лейкоз.
В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова