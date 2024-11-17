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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
Левкину было 57 лет. По данным источника телеканала, мужчина скончался в больнице, куда его накануне доставили с подозрением на пневмонию.

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на жену артиста.

Левкину было 57 лет. По данным источника телеканала, 15 ноября артиста госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день его перевели в реанимацию с основным заболеванием — лейкоз.

В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова