Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Левкину было 57 лет. По данным источника телеканала, мужчина скончался в больнице, куда его накануне доставили с подозрением на пневмонию.

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на жену артиста.

Левкину было 57 лет. По данным источника телеканала, 15 ноября артиста госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день его перевели в реанимацию с основным заболеванием — лейкоз.

В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова