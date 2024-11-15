Заместителем председателя рязанского правительства по ЖКХ назначили Рустама Халикова
Отмечается, что он вступит в должность 18 ноября.
Заместителем председателя рязанского правительства по ЖКХ назначили Рустама Халикова. Постановление губернатора Павла Малкова в пятницу, 15 ноября, опубликовала газета «Рязанские ведомости».
Отмечается, что он вступит в должность 18 ноября.
28-летний Рустам Халиков окончил МГИМО, ранее возглавлял управление технико-экономического регулирования отрасли и управление газификации и учета потребления ресурсов в департаменте ЖКХ Москвы.