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Трамп высказался об остановке конфликта России и Украины
Он снова подтвердил, что намерен добиться остановки украинского конфликта и пообещал, что будет «очень усердно» над этим работать.

Трамп высказался об остановке конфликта России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп снова подтвердил, что намерен добиться остановки украинского конфликта. Он пообещал, что будет «очень усердно» над этим работать.

«Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться», — сказал Трамп.

При этом политик так и не объяснил, в чем же именно заключается его мирный план.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не возлагают надежд на Трампа.