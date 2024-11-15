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Подростка, который пнул в грудь одноклассницу в Свердловской области, отчислят из школы

Подростка, который пнул в грудь одноклассницу в Свердловской области, отчислят из школы. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, после видео, на котором школьник бьет девочку ногами в грудь, директор школы заявила, что оснований отстранять его от учебы нет. В Совете по правам человека сообщили, что после этих слов руководитель школы может попрощаться со своей должностью.

Школьника отчислят. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, школьник ударил девочку в грудь, чтобы снять видео для соцсетей.