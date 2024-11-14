Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 99.02 0.65 15/11
ЦБ EUR 104.5 0.21 15/11
Нал. USD 98.10 / 98.07 14/11 18:35
Нал. EUR 104.20 / 105.00 14/11 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
15 507
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
29 021
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
31 631
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
35 704
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку в Рязанской области
Специалисты из Рязанской области во время проверки установили, что на земельном участке сельхозназначения в Клепиковском районе расположена несанкционированная свалка строительных и твердых коммунальных отходов площадью около 2000 квадратных метров.

Суд обязал собственников участка сельхозназначения ликвидировать несанкционированную свалку в Рязанской области. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Специалисты из Рязанской области во время проверки установили, что на земельном участке сельхозназначения в Клепиковском районе расположена несанкционированная свалка строительных и твердых коммунальных отходов площадью около 2000 квадратных метров.

Чтобы устранить нарушения закона, природоохранный прокурор обратился в суд. Последний обязал собственников земельного участка ликвидировать свалку.

Как указано в публикации, устранение нарушений законодательства находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Иллюстративное фото