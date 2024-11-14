Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку в Рязанской области

Суд обязал собственников участка сельхозназначения ликвидировать несанкционированную свалку в Рязанской области. Об этом в четверг, 14 ноября,
Специалисты из Рязанской области во время проверки установили, что на земельном участке сельхозназначения в Клепиковском районе расположена несанкционированная свалка строительных и твердых коммунальных отходов площадью около 2000 квадратных метров.
Чтобы устранить нарушения закона, природоохранный прокурор обратился в суд. Последний обязал собственников земельного участка ликвидировать свалку.
Как указано в публикации, устранение нарушений законодательства находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Иллюстративное фото