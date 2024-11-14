Роскомнадзор заявил об отключении России от интернета

По информации ведомства, учебное отключение рунета от глобальной сети не должно сказаться на гражданах.

Роскомнадзор готовится к отключению России от интернета. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что это регулярная учебная проверка, которая поможет выявить устойчивость отечественной части интернета и выявить источники, которые связаны с зарубежными сервисами.

«Проверки не затрагивают доступ в сеть „Интернет“ российских пользователей. Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети „Интернет“ обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», — прокомментировали в РКН.