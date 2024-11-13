В рязанском медуниверситете умер студент первого курса

20-летнему учащемуся стало плохо, на место прибыла реанимация, но врачи не смогли его спасти.

В рязанском медуниверситете умер студент первого курса. Об этом в среду, 13 ноября, сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

По словам очевидцев, трагедия произошла в медико-профилактическом корпусе. 20-летнему учащемуся стало плохо, он упал около раздевалки. Присутствующие вызвали скорую и попытались оказать первую помощь. Прибывшая бригада врачей не смогла спасти юношу.

Официальная информация уточняется.