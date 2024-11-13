В офисе Зеленского вновь отказались от переговоров с Россией

Киев не пойдет на переговоры с Россией и не откажется от своих территорий для завершения конфликта, заявил в среду, 13 ноября, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского вновь отказались от переговоров с Россией. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

Как указано в публикации, он заявил, что Киев не пойдет на переговоры с Россией и не откажется от своих территорий для завершения конфликта.