В Минобороны рассказали о погибшем на СВО выпускнике рязанского училища ВДВ

Командир разведгруппы специального назначения Дмитрий Федулов отправился на СВО в сентябре 2022 года. Через месяц молодой офицер получил тяжелое ранение. После лечения и реабилитации он снова вернулся в строй.

В зоне СВО героически погиб выпускник РВВДКУ Дмитрий Федулов. Соответствующую информацию опубликовали в среду, 13 ноября, в Telegram-канале Минобороны.

Как указано в публикации, командир разведгруппы специального назначения Дмитрий Федулов отправился на СВО в сентябре 2022 года. Через месяц молодой офицер получил тяжелое ранение. После лечения и реабилитации он снова вернулся в строй.

«За умелое руководство подчиненным личным составом, грамотные действия и личную смелость, проявленные при выполнении боевых задач на различных направлениях СВО, офицер был награжден медалью Суворова и орденом Мужества», — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года группа разведчиков во главе с гвардии лейтенантом Федуловым вела разведку на купянском направлении и «наносила удары по врагу, готовившемуся к штурму российских позиций».

Отмечается, что во время выполнения задачи спецназовцы попали под обстрел украинских боевиков. Командир группы гвардии лейтенант Дмитрий Федулов и два разведчика получили смертельные ранения.

«Ценой своей жизни офицер предотвратил возможность внезапного наступления противника на позиции российских войск», — отметили в посте.

Указом президента за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, гвардии лейтенант Дмитрий Федулов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Фото: Telegram-канал Минобороны России