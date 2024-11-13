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Guardian: Байден может завершить конфликт на Украине до инаугурации Трампа
По мнению журналистов, после инаугурации на Дональда Трампа будет оказано давление, чтобы боевые действия продолжались.

Байден может завершить конфликт на Украине до инаугурации Трампа. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Guardian.

По мнению журналистов, после инаугурации на Дональда Трампа будет оказано давление, чтобы боевые действия продолжались.

«Возможно, удастся заключить сделку до того, как начнутся хаос и неопределенность в ходе второго срока Трампа», — предположил автор статьи.

Он отметил, что ради завершения конфликта начать переговоры должен Байден.