Войджер: Трамп добьется мира угрозой сокращения помощи Киеву

По мнению эксперта, у республиканца нет каких-либо рычагов давления на Владимира Путина.

Трамп добьется мира угрозой сокращения «важнейшей помощи» Киеву. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США.

«По моему мнению, он был бы готов оказать давление на Украину, чтобы добиться мира — не ради справедливости, не ради восстановления суверенитета Украины и наказания российской агрессии, а ради мира как такового, чтобы он мог действительно выполнить то, что он обещал своим избирателям», — сказал он.

По мнению Войджера, у республиканца нет каких-либо рычагов давления на Владимира Путина.