В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Дмитрий Слепнев

8 ноября ему исполнилось бы 37 лет.

В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Дмитрий Слепнев. Об этом сообщает администрация Бичурского района республики Бурятия.

Дмитрий родился в селе Новосретенка. 8 ноября ему исполнилось бы 37 лет.

После окончания школы в 2005 году мужчина поступил в Бурятский филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. В 2009 году пошел служить в армию. Позже Слепнев решил стать военным и в ноябре 2011 года подписал контракт с полком специального назначения ВДВ в Севастополе. Во время службы по контракту Дмитрий окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Слепнев ушел на СВО добровольцем. Погиб 25 октября 2024 года при выполнении боевого задания.