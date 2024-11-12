В Самарской области массово эвакуировали школы, больницы и заводы из-за звонков о минировании

В Самарской области массово эвакуировали школы, больницы и заводы из-за звонков о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, утром 12 ноября несколько в школ Самары и Тольятти поступили анонимные звонки о минировании зданий, всех сотрудников и учеников эвакуировали. По данным местных СМИ, эвакуация прошла в школах №№ 1, 116, 94, 102, 3, 64, 98 и 69. Позже поступило сообщение о минировании метрополитена, станцию Гагаринская закрыли на вход и выход.

Также началась эвакуация больниц и заводов Самарской области.