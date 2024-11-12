В рязанском вузе запустили опрос студентов об их отношении к Путину

Пройти анкетирование призвали всех студентов. В сообщениях старостам пояснили, что это распоряжение ректора.

Студентов РГУ имени Есенина попросили пройти опрос с вопросами о российской науке, Владимире Путине и ценностях. Соответствующую информацию РЗН. Инфо прислали читатели.

Пройти анкетирование призвали всех студентов. В сообщениях старостам пояснили, что это распоряжение ректора.

Анкетирование проводят на платформе «Неравнодушный человек».

Перед началом опроса на сайте пишется, что ответы анонимные, а полученные данные предоставляются строго в обобщенном и обезличенном виде.

Однако, чтобы пройти опрос, надо авторизоваться по номеру телефона или через «ВКонтакте».

"Авторизация нужна, чтобы, убедиться, что на вопросы анкеты отвечает реальный человек, а не бот", — отмечается перед входом на платформу.

Как написано на сайте, исследование проводится для изучения ключевых установок студентов и их восприятия обучения в вузе.