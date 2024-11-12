В России цены на смартфоны и ноутбуки вырастут на 20% в 2025 году
Отмечается сокращение спроса на электронику среди россиян в текущем году.
В России цены на смартфоны и ноутбуки вырастут на 20% в 2025 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
По его словам, отмечается сокращение спроса на электронику среди россиян в текущем году. Падение продаж фиксируется не во всех категориях, однако роста нет нигде, поделился он.
«Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы», — рассказал Муртазин.
Так, продажи смартфонов в 2024-м изначально оценивались в 32 млн устройств. Позже прогноз был снижен до 30 млн штук, отметил аналитик. По итогам года продажи могут оказаться еще ниже, допустил он.