В пятницу в Рязанской области начнут устанавливать «Елки желаний»

Желающие смогут подарить подарок и исполнить мечту ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

В пятницу в Рязанской области начнут устанавливать «Елки желаний». Об этом сообщает пресс-служба регионального минцифры.

15 ноября стартует Всероссийская новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Желающие смогут подарить подарок и исполнить мечту ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

Живые «Елки желаний» появятся в разных ТРЦ города. Отмечается, что в этом году подарки детям можно сделать и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта после 15 ноября.

Все новогодние желания будут исполнены до 28 февраля.