В Госдуму внесли проект о бесплатной юрпомощи для участников СВО

В Госдуму внесен законопроект о праве участников специальной военной операции и членов их семей на получение бесплатной юридической помощи в виде представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях

В Госдуму внесли законопроект о праве участников СВО и членов их семей на получение бесплатной юридической помощи. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщило РИА Новости.

Изменения планируют внести в статью 20 закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».

«Представляется необходимым закрепление за такой категорией граждан права на получение бесплатной юридической помощи в виде представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях, а также расширение перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи перечисленными вопросами», — приводится текст из пояснительной записки проекта.