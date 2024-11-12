Скончался актер из «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
Актер был известен по ролям Олега Кошевого в «Молодой гвардии», Александра Адуева в «Обыкновенной истории» и Кочкарева в «Женитьбе».
Скончался советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Об этом
Артист умер в понедельник, 11 ноября. Ему было 82 года. Причина смерти не указана.
Георгий Асатиани в 1968-м окончил Саратовское театральное училище имени И.А.Слонова. С 1968 по 1976 год и с 1978 года артист играл в Алтайском ТЮЗе. На его счету в театре более 200 ролей.
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Фото: сайт Молодежного театра Алтая