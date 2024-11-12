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Рязанцы выбрали ингредиенты для лучшего бутерброда

Во вторник, 12 ноября, в рамках сессии «Качество — залог успеха» подведены итоги регионального конкурса «Выбирай рязанское. Супермаркет». Конкурс организовали Агентство развития бизнеса и министерство экономического развития Рязанской области.

В нем приняли участие 14 популярных торговых марок местных производителей колбасы, хлеба и масла. 1 — 3 ноября посетители оценивали вкус и качество продуктов и голосовали за понравившееся образцы, не зная наименования марки.

Победителями по итогам зрительского голосования стали Иоанно-Богословский мужской монастырь в номинации «Батон «Нарезной», АО «Старожиловский молочный комбинат» — в номинации «Масло сливочное», ИП Напалков Кирилл Александрович —в номинации «Колбаса «Балыковая».