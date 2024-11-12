Rutube начал маркировку каналов из реестра Роскомнадзора

С 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре.

Rutube начал маркировку каналов из реестра Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

«С 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. Rutube начал маркировать уже зарегистрированные в нем каналы», — приводит агентство комментарий пресс-службы.

Видеохостинг создал собственный виджет, напоминающий, что канал пора внести в реестр. Кнопка «Подайте сведения в Роскомнадзор» появится при достижении блогером 10 тысяч зрителей. Также будет предложена ссылка на «Госуслуги». После процедуры Rutube разместит на канале знак А+.

Владельцам нескольких крупных каналов нужно подать отдельное заявление на каждый из них.