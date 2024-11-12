«Руспродсоюз» проверил оптовые цены на молочную продукцию в России

По информации ассоциации, их рост ниже темпов инфляции.

«Руспродсоюз» проверил оптовые цены на молочную продукцию в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации Дмитрия Леонова.

«Себестоимость производства молочной продукции дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям: сырью, логистике, кредитам, покупке и обслуживанию оборудования и другого. При этом рост отгрузочных цен составляет единицы процентов, что гораздо ниже официальной инфляции», — сказал он.

Эксперт также отметил, что наценка торговых сетей по пастеризованному молоку в среднем составляет 40,5%.

Он добавил, что розничные цены на молоко в стране увеличиваются на протяжении всего года.

«Начиная с августа месяца, темпы роста значительно ускорились. На данный момент средняя стоимость молока в рознице составляет 85,6 руб./л. По сравнению с январем средние розничные цены на молоко выросли на 13,7%", — добавил специалист.