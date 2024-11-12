Россияне смогут получить страховую компенсацию за утечку данных

Механизм может появиться в конце 2025 года.

Россияне смогут получить страховую компенсацию за утечку данных. Об этом пишет РБК.

По информации издания, до конца следующего года в стране может появиться страхование ответственности операторов персональных данных. Уточняется, что согласно этому предполагается выплата «морального ущерба» тем гражданам, данные которых попали в сеть.

Как отмечает издание, клиенты смогут получить возмещение за моральный ущерб, вред имуществу и здоровью.