Россиян предупредили о подорожании елочных игрушек на 10-20%

Причины — удорожание упаковки, инфляция, увеличение налогов, расходов на аренду складов и логистику.

Россиян предупредили о подорожании елочных игрушек на 10-20%. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В числе главных причин представители отрасли назвали удорожание упаковки, инфляцию, увеличение налогов, расходов на аренду складов и логистику.

«Кроме того, на мой взгляд, очень серьезно может повлиять изменение цен на сырье в целом. Дело в том, что большинство бытовых пластиков — это продукт нефтехимии. А сейчас мы видим, как скачут цены на нефть на фоне снижения темпов экономического роста в Китае. Если эта тенденция продолжится, то стоит ожидать дальнейшего подорожания не только игрушек, но и любых товаров из продуктов нефтехимии в принципе», — отметил доктор экономических наук, профессор и заведующего кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС Владимир Осипов.

Он добавил, что одним из аспектов также является увеличение ключевой ставки и рост инфляции.

Осипов заключил, что по совокупности факторов следует ожидать роста цен на новогодние игрушки в районе 20 процентов. При этом в зависимости от сегмента — пластиковые это украшения или стеклянные — колебания будут несущественные.