На Украине предложили расформировать военкоматы и отправить работников на фронт

После расформирования ТЦК из бывших их сотрудников можно собрать более 10 бригад Вооруженных сил Украины.

На Украине предложили расформировать военкоматы и отправить работников на фронт. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на депутата Юлию Яцик.

«Работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий», — сказала она.

Депутат добавила, что после расформирования ТЦК из бывших их сотрудников можно собрать более 10 бригад Вооруженных сил Украины.