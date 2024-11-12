Метеорологи спрогнозировали теплую зиму в Центральной России

Зима в центральных регионах прогнозируется теплой, температура будет выше климатической нормы. Такая погода продержится минимум до марта.

Метеорологи спрогнозировали теплую зиму в Центральной России. Заявление главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой передает РИА Новости.

По ее словам, зима в центральных регионах прогнозируется теплой, температура будет выше климатической нормы. Такая погода продержится минимум до марта.

Она отметила, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября 2024 года