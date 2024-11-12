Interfax: «АвтоВАЗ» может стать банкротом из-за высокой ключевой ставки

Отмечается, что рекордная ставка Центробанка в 21% привела к тому, что компания вынуждена тратить на выплаты банкам миллиарды рублей в год.

«АвтоВАЗ» может стать банкротом из-за высокой ключевой ставки. Об этом пишет Interfax со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Отмечается, что рекордная ставка Центробанка в 21% привела к тому, что компания вынуждена тратить на выплаты банкам миллиарды рублей в год.

В «Ростехе» считают, что эти средства лучше бы вложить в развитие «АвтоВАЗа».