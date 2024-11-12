Госдума приняла законопроект о штрафах до пяти млн рублей за пропаганду чайлдфри

Согласно закону, нарушение предусматривает административную ответственность.

Госдума приняла законопроект о штрафах до пяти млн рублей за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Согласно закону, пропаганда чайлдфри предусматривает административную ответственность.

Для граждан размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если идеология чайлдфри распространялась с использованием СМИ или интернета, то размер штрафа будет больше. Так, для граждан он уже составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, а для юридических — до 4 миллионов рублей.

А если пропаганда осуществлялась среди несовершеннолетних с использованием Сети, то за это штраф для граждан предусмотрен в размере до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч рублей, а для юридических — до 5 миллионов рублей.