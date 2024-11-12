Госдума приняла проект об уголовной ответственности для организаторов махинаций с НДС
Им будет грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 800 тысяч.
Госдума приняла проект об уголовной ответственности для организаторов махинаций с НДС. Об этом сообщает РБК.
Во вторник, 12 ноября, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности для организаторов махинаций с НДС.
Им будет грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 800 тысяч.