Генсек НАТО призвал ЕС и США «изменить траекторию конфликта» на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы «изменить траекторию конфликта».

Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже сказал, что ЕС и США нужно увеличить помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта». Его слова во вторник, 12 ноября, передало РИА Новости.

«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — приводятся слова генсека НАТО.