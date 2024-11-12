Армрестлера, получившего травму на поединке в Рязани, прооперировали

Напомним, в субботу, 9 ноября, во время армфайта спортсмен получил тяжелые травмы — винтовой прелом плечевой кости и отрыв бицепса.

Армрестлера, получившего травму на поединке в Рязани, прооперировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Iron News».

«Меня прооперировали, отхожу от наркоза, голова пока сильно кружится. Операция была три с лишним часа, сложный случай, как сказали. Поставили пластину. Настроение хорошее… живой» — сообщил Андрей Попов.

Напомним, в субботу, 9 ноября, во время армфайта с Дмитрием Голубочкиным, спортсмен получил тяжелые травмы — винтовой прелом плечевой кости и отрыв бицепса.