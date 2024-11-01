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«Почта России» изменит график работы в ноябрьские праздники
2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

«Почта России» изменит график работы в ноябрьские праздники. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба оператора.

2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября станет выходным днем для большинства отделений Почты. Почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Как отметили в пресс-службе, для некоторых почтовых отделений могут установить другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Фото РЗН. инфо предоставила пресс-служба «Почты России»