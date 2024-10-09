В Госдуме предложили пересмотреть решение о блокировке Discord

По словам депутата, по функционалу этот мессенджер не способен заменить ни Яндекс. телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой российский продукт.

В Госдуме предложили пересмотреть решение о блокировке Discord. Об этом сообщил депутат Владислав Даванков в своем Telegram-канале.

Он заявил о подготовке обращения к Роскомнадзору с соответствующим требованием.

«По данным Mediascope, мессенджер Discord в России используют от 25 до 40 млн человек, эта платформа полезна для студентов и репетиторов в онлайн-школах», — написал вице-спикер Госдумы.

По его словам, по функционалу этот мессенджер не способен заменить ни Яндекс. телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой российский продукт.

Политик призвал «уметь работать» с интернетом, «а не запрещать все подряд». Даванков подчеркнул, что без конкуренции в России никогда не появится своих стоящих аналогов, РФ станет «страной победившего VPN».