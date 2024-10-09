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В ЦФО вернется солнечная погода
Циклон, из-за которого пришли дожди и тучи, уходит на восток.

В ЦФО вернется солнечная погода. Об этом в среду, 9 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, циклон, из-за которого стоит мрачная погода и идут дожди, уходит на восток.

«Постепенно осадки будут прекращаться, ночью они будут совсем небольшими. Циклон, который обусловил такую мрачноватую погоду, осенние небольшие дождики, в метеорологии они называются обложными, уходят на восток», — заявил метеоролог.

Он отметил, что в среду погода в столице будет преимущественно без осадков, однако температура воздуха сильно понизится. В ночное время она будет не больше +6 градусов, а в области опустится до +2.