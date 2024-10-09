Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 12 октября
Света не будет из-за проведения работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-4.
Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии. Об этом сообщает МУП «РГРЭС».
В связи с проведением работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 света не будет 12 октября с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:
- ул. Рыбацкая, д. 12, 14, 15, 15-а, 15-б, 16, 17, 18, 18-а, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 45 — жилые дома, хоз. блок;
- ул. Затинная, д. 80, 82, 84, 84-а, 84-б, 86, 86-а, 88, 88-а, 88-в, 90, 92, 92-а, 94, 96 — жилые дома.