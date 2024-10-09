Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии 12 октября

Света не будет из-за проведения работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-4.

Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии. Об этом сообщает МУП «РГРЭС».

В связи с проведением работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 света не будет 12 октября с 08:00 до 18:00 по следующим адресам: