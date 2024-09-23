В Рязанской области установят дополнительные требования к штрафстоянкам

Законопроект предусматривает установку видеонаблюдения, ночного освещения, а также вывесок с указанием контактов на площадках.

В Рязанской области установят дополнительные требования к штрафстоянкам. Об этом стало известно в ходе заседания облправительства в понедельник, 23 сентября.

Законопроект предусматривает установку видеонаблюдения, ночного освещения, а также вывесок с указанием контактов на штрафстоянках.

«Вижу, что водители паркуются на газонах, на тротуарах. Считаю это неуважением к закону и к людям. Чтобы водители не парковались в неположенных местах, надо добиться того, чтобы эвакуация работала как часы. А у водителей должна быть возможность забрать автомобиль со штрафстоянки в любое время суток», — рассказал губернатор Павел Малков.

Отмечается, что изменения направлены на снижение количества спорных ситуаций в отношении сохранности транспортных средств рязанцев и повышение качества оказываемых услуг.