В России предложили признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством

Автор инициативы, депутат Евгений Марченко считает, что норма поспособствует более ответственному поведению иностранцев в стране.

В России предложили признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Соответствующий проект поправок в УК РФ внесен в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Автор инициативы, депутат Евгений Марченко считает, что норма поспособствует более ответственному поведению иностранцев в стране, а эксперты — что поправки противоречат конституционному принципу равенства перед законом и могут способствовать оттоку мигрантов.

Адвокат коллегии «Минушкина и партнеры» Владислав Шалагинов считает, что принятие поправок приведет к более суровым наказаниям, а, значит, к запрету на въезд и нежелательности пребывания в России. У экспертов также возник вопрос, что делать лицам с двойным гражданством, которые при «буквальном прочтении нормы автоматически „награждаются“ отягчающим обстоятельством».