Рязанка отозвала из Роспатента принадлежащий ей товарный знак «Би-2»

Ранее торговый знак принадлежал ООО «Би-2» — им владели участники группы. После отъезда из России они переоформили бренд на некую Марию Крутову из Рязани.

Рязанка отозвала из Роспатента принадлежащий ей товарный знак «Би-2». Об этом сообщает Mash.

Ранее торговый знак принадлежал ООО «Би-2» — им владели участники группы. После отъезда из России они переоформили бренд на некую Марию Крутову из Рязани.

Однако женщина решила отозвать товарный знак после задержания «Би-2» в Таиланде. Отмечается, что группа отказалась от юридической защиты своего названия.