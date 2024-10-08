Певица Виктория Дайнеко потеряла ребенка

Певица рассказала, что у нее случился самопроизвольный выкидыш. Это, по ее словам, произошло из-за положительного резус-фактора крови.

Певица Виктория Дайнеко потеряла ребенка. Об этом сообщает «Газета.ру».

Певица рассказала, что у нее случился самопроизвольный выкидыш. Это, по ее словам, произошло из-за положительного резус-фактора крови.

«У родителей с разными резус-факторами рождаются дети, и все хорошо. Но для меня это оказалось, видимо, большой сложностью, помимо всех остальных других факторов», — заявила Дайнеко.

Фото со страницы певицы «Вконтакте»