В центре Рязани 8 октября массово отключат холодную воду
Ресурса не будет с 9 до 16:00.
В центре Рязани 8 октября массово отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Ресурса не будет с 9 до 16:00 по адресам:
- Кремлевский вал 3,5, 7, 9,4а, 10 (ГБУК РО РОСБС), 11а, 17 19;
- ул. Ленина, 46, 48, 48а, д.50Б;
- ул. Некрасова 3;
- ул. Новослободская 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8а, 9,10, 11, 12, 13 корп.1, 16, 18,17, 20а, 22, 22а, 24, 36а, 38;
- п.Остров 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 11, 12а, 12б, 14, 15, 15а, 16, 17;
- Посадский переулок 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 10, 12 (кремлевский дворик частный детский сад), 14, 15а;
- ул. Почтовая 40, 42, 44, 43/44;
- ул. Рабочих 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 18 корп.2, 19, 20, 20 корп.1, 21, 21а, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 48;
- ул. Соборная 3;
- Соборная площадь, 3, 9, 13, 15,17, 17Б, 17а, 19;
- Кремль 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 15.