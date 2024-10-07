Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
19°
Втр, 08
17°
Срд, 09
12°
ЦБ USD 94.87 -0.16 05/10
ЦБ EUR 104.74 -0.13 05/10
Нал. USD 94.40 / 95.00 07/10 12:25
Нал. EUR 103.70 / 105.00 07/10 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
3 часа назад
60
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
25 171
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
14 143
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
16 922
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В центре Рязани 8 октября массово отключат холодную воду
Ресурса не будет с 9 до 16:00.

В центре Рязани 8 октября массово отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет с 9 до 16:00 по адресам:

  • Кремлевский вал 3,5, 7, 9,4а, 10 (ГБУК РО РОСБС), 11а, 17 19;
  • ул. Ленина, 46, 48, 48а, д.50Б;
  • ул. Некрасова 3;
  • ул. Новослободская 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8а, 9,10, 11, 12, 13 корп.1, 16, 18,17, 20а, 22, 22а, 24, 36а, 38;
  • п.Остров 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 11, 12а, 12б, 14, 15, 15а, 16, 17;
  • Посадский переулок 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 10, 12 (кремлевский дворик частный детский сад), 14, 15а;
  • ул. Почтовая 40, 42, 44, 43/44;
  • ул. Рабочих 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 18 корп.2, 19, 20, 20 корп.1, 21, 21а, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 48;
  • ул. Соборная 3;
  • Соборная площадь, 3, 9, 13, 15,17, 17Б, 17а, 19;
  • Кремль 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 15.