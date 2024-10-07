Рязанцы смогут увидеть метеорный поток Дракониды

Астрономическое явление можно будет наблюдать 8 октября.

Рязанцы смогут увидеть метеорный поток Дракониды. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил Telegram-канал «Московский планетарий».

Пик астрономического явления ожидается 8 октября в 16:00 по московскому времени. Поэтому наблюдения лучше проводить с началом сумерек.

С неба будут падать до 15 «звезд» в час, возможны всплески до 100-400 метеоров в час. Метеоры октябрьского звездопада Дракониды — очень медленные и имеют желтый и красноватый оттенки.

При ясном небе смотреть нужно в направлении созвездия Дракона.