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В Рязанской области простились с погибшим на СВО Вячеславом Переведенцевым
Прощание с военным прошло в воскресенье, 6 октября, в селе Выжелес. Он погиб 30 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Вячеславом Переведенцевым. Об этом сообщает издание «Спасские вести».

Прощание с военным прошло в воскресенье, 6 октября, в селе Выжелес. Он погиб 30 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

Вячеслав родился 8 июня 1997 года в селе Выжелес, учился в Выжелесской школе. После учебы в Спасском политехникуме работал в Рязани. Женился, в семье родился ребенок.

«В апреле этого года Вячеслав заключил контракт с Министерством обороны РФ и по примеру старшего брата встал на защиту Родины. В ходе специальной военной операции был ранен и ожидал увольнения из рядов Вооруженных сил в связи с военной травмой. Но случилась трагедия — не выдержало сердце. Ему было 27 лет», — отметили в сообщении.