Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
13°
Вск, 06
11°
Пнд, 07
19°
ЦБ USD 94.87 -0.16 05/10
ЦБ EUR 104.74 -0.13 05/10
Нал. USD 94.30 / 94.61 05/10 16:35
Нал. EUR 103.50 / 104.70 05/10 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
23 354
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
12 857
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
15 531
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
17 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Telegram создаст аналог YouTube
Разработчики платформы опубликовали конкурс на создание в приложении нового видеоплеера.

В мессенджере Telegram появится собственный аналог видеохостинга YouTube. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что разработчики платформы в пятницу, 4 октября, опубликовали конкурс на создание в приложении нового видеоплеера.

По данным издания, плеер будет воспроизводить ролики и аудиодорожки. На первом этапе тестирования его планируют добавить в мобильную версию приложения для iOS, и только потом видеоплеер появится у пользователей Android и в десктопной версии мессенджера.

Уточняется, что работа нового видеоплеера заменит нынешний AVPlayer и также будет работать внутри приложения без перехода на сторонние браузеры.

«Среди основных требований разработчики перечислили работоспособность на iOS 12 и более поздних версиях, поддержку HLS-стриминга и автоматической настройки качества ролика в зависимости от скорости интернета», — говорится в сообщении.