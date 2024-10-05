Telegram создаст аналог YouTube

Разработчики платформы опубликовали конкурс на создание в приложении нового видеоплеера.

В мессенджере Telegram появится собственный аналог видеохостинга YouTube. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что разработчики платформы в пятницу, 4 октября, опубликовали конкурс на создание в приложении нового видеоплеера.

По данным издания, плеер будет воспроизводить ролики и аудиодорожки. На первом этапе тестирования его планируют добавить в мобильную версию приложения для iOS, и только потом видеоплеер появится у пользователей Android и в десктопной версии мессенджера.

Уточняется, что работа нового видеоплеера заменит нынешний AVPlayer и также будет работать внутри приложения без перехода на сторонние браузеры.

«Среди основных требований разработчики перечислили работоспособность на iOS 12 и более поздних версиях, поддержку HLS-стриминга и автоматической настройки качества ролика в зависимости от скорости интернета», — говорится в сообщении.