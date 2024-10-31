Малков вручил награды жителям региона за вклад в развитие Рязанской области

Губернатор Павел Малков вручил награды жителям региона за вклад в развитие Рязанской области.

Торжественная церемония состоялась в областном правительстве.

«Россия становится только сильнее. Воины защищают наше Отечество. Предприятия развивают промышленность. Работники всех отраслей укрепляют экономику и социальную сферу. Каждый на своем месте. Настоящий патриотизм — в точном осознании своей роли в судьбе нашей страны. Рязанцы всегда славились патриотизмом и трудолюбием», — сказал глава региона.

Государственные и региональные награды получили порядка 40 человек. Среди них руководители и сотрудники промышленных предприятий, медицинские и педагогические работники, представители сферы культуры и другие.

Были вручены почетные грамоты и Благодарности президента РФ, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Александра Невского, медаль Луки Крымского, Благодарность Министерства транспорта РФ, свидетельство и нагрудный знак о присвоении звания «Заслуженный учитель РФ».

На церемонии впервые был вручен знак «Почет и слава», учрежденный по поручению губернатора Павла Малкова. Он присуждается за высокие достижения, связанные с повышением уровня социально-экономического развития региона.