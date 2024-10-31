Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
11°
Сбт, 02
11°
Вск, 03
ЦБ USD 97.02 -0.03 01/11
ЦБ EUR 105.52 0.3 01/11
Нал. USD 96.00 / 97.10 31/10 18:30
Нал. EUR 104.00 / 105.25 31/10 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
8 671
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
11 325
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
14 114
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
13 903
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков вручил награды жителям региона за вклад в развитие Рязанской области

Губернатор Павел Малков вручил награды жителям региона за вклад в развитие Рязанской области.

Торжественная церемония состоялась в областном правительстве.

«Россия становится только сильнее. Воины защищают наше Отечество. Предприятия развивают промышленность. Работники всех отраслей укрепляют экономику и социальную сферу. Каждый на своем месте. Настоящий патриотизм — в точном осознании своей роли в судьбе нашей страны. Рязанцы всегда славились патриотизмом и трудолюбием», — сказал глава региона.

Государственные и региональные награды получили порядка 40 человек. Среди них руководители и сотрудники промышленных предприятий, медицинские и педагогические работники, представители сферы культуры и другие.

Были вручены почетные грамоты и Благодарности президента РФ, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Александра Невского, медаль Луки Крымского, Благодарность Министерства транспорта РФ, свидетельство и нагрудный знак о присвоении звания «Заслуженный учитель РФ».

На церемонии впервые был вручен знак «Почет и слава», учрежденный по поручению губернатора Павла Малкова. Он присуждается за высокие достижения, связанные с повышением уровня социально-экономического развития региона.