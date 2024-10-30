Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа, сохранением до конца суток 30 октября, ночью и утром 31 октября на территории Рязанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), в отдельных районах сильные, усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с.