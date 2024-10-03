«Фашиста» из «Брата-2» объявили в розыск

Актер и режиссер Константин Мурзенко задолжал перед налоговой 1,5 миллиона рублей, долг копился с 2019 года. Сейчас артиста разыскивают судебные приставы.

«Фашиста» из «Брата-2» объявили в розыск. Об этом пишет Mash.

Актер и режиссер Константин Мурзенко задолжал перед налоговой 1,5 миллиона рублей, долг копился с 2019 года. Сейчас артиста разыскивают судебные приставы.

Отмечается, что по требованию налоговой у Мурзенко уже арестованы восемь банковских счетов. Если он не погасит долги в кратчайшие сроки, то ему выпишут штраф до 600 тысяч рублей или отправят в тюрьму на срок до двух лет.

Зрители запомнили артиста по роли «фашиста» в кинофильме «Брат — 2». По сценариям Мурзенко сняты фильмы «Жесткое время», «Мама, не горюй», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь».