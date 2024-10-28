В Спасске-Рязанском в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист
По данным сотрудников ГАИ, у подростка не было водительского удостоверения.
В Спасске — Рязанском в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист. О этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что авария произошла в пятницу, 25 октября, в центре Спасска.
Водитель на «Toyota Corolla» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Kayo».
В результате аварии подросток получил травмы. Его госпитализировали.
По данным сотрудников ГАИ, у мотоциклиста не было водительского удостоверения.