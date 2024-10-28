Умер актер из «Майора Грома» Михаил Демчук

Мужчине было 40 лет. Он снимался фильмах «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также сериалах «Конец света» и «Полярный-2».

Умер актер кино и сериалов Михаил Демчук, сообщили на сайте kino-teatr.ru.

Он скончался еще 16 октября, однако информация об этом появилась в понедельник, 28 октября. Причина смерти не указана.

Актеру было 40 лет. Он снимался фильмах «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также сериалах «Конец света» и «Полярный-2». На момент смерти в производстве у Демчука были три проекта, например, фильм «Шаман». В нем у актера была роль алкодемона.