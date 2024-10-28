Умер актер из «Глухаря» и «Карпова» Юрий Пономаренко

Он случайно упал и разбил голову у себя дома. Тело артиста обнаружили на диване в трехкомнатной квартире на Высоковольтном проезде. Погибшему было 49 лет.

Умер актер из «Глухаря» и «Карпова» Юрий Пономаренко. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он случайно упал и разбил голову у себя дома. Тело артиста обнаружили на диване в трехкомнатной квартире на Высоковольтном проезде. Погибшему было 49 лет.

Отмечается, что Пономаренко жил в квартире, предоставленной театром Сцена Мельникова, вместе с актером Яном Латышевым и его женой, актрисой Альбиной Лозовой.