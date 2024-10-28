Синоптики спрогнозировали «крайне сложную и опасную погоду» в ЦФО

В атмосфере намечаются тектонические сдвиги.

Синоптики спрогнозировали «крайне сложную и опасную погоду» в ЦФО. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Предстоящая длинная рабочая неделя принесет в Центральную Россию «камни» с неба. Это означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода ожидается крайне сложная и опасная.

«Октябрь закончится на минорной ноте и начнётся мерзкая осенняя погода, именуемая, как заключительный этап осени — предзимье», — отмечают синоптики.

Уже в четверг придут мощные обложные осадки в виде ливней, местами вперемешку с мокрым снегом с ухудшением видимости, на каждый квадратный метр земли придется минимум по 9-11 литров воды. На пересменке между теплым сектором циклона и холодным фронтом обозначится «обратный» суточный ход температуры: ночью будет теплее, чем днем.

Атмосферное давление упадет до рекордно низких значений — 719 мм рт. столба.

4 и 5 ноября прогнозируются метели.