Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Теперь получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке иностранный гражданин сможет не ранее чем через три года с момента вступления в брак.

В субботу, 26 октября, президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов, пишет «Ъ».

Теперь иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство только после трех лет с момента вступления в брак либо усыновления.

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как указано в документе, если суд признает брак недействительным, то выданное разрешение аннулируют. Такой же механизм предусмотрен при ограничении или лишении мигранта родительских прав.

Кроме того, закон направлен на противодействие фиктивному отцовству. Иностранец, у которого есть ребенок — гражданин России, не сможет получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, если он не докажет, что живет с ребенком, содержит его и участвует в его воспитании.

Либо ему потребуется подтвердить факт совместного проживания с матерью или отцом ребенка в течение минимум трех лет.

Закон вступит в силу через 90 дней с момента опубликования.